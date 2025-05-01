ºî²è¡§Èø²Ö¤»¤¤¤´(@seishoobi)¤µ¤ó¤È´Æ½¤¡§À¾ÍÎËâ½ÑÇîÊª´Û(@MuseeMagica)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁÏºîÌ¡²è¡ÖÊü²Ý¸å¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¶æ³ÚÉô¡×¤Ï¡¢ÌÂ¿®¸¦µæÉô¤ËÆþÉô¤·¤¿¾¯Ç¯¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¸ÜÌä¤È¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤À¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤ò¥¤¥Ã¥­ÆÉ¤ß¤¹¤ëåÌÌ©¤ÇÀººÙ¤Ê³¨¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê³¨ÊÁ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÈø²Ö¤µ¤ó¤Îºî²è¤È¡¢À¾ÍÎËâ½Ñ¤äÀ¾ÍÎ¤ÎËâÊª¡¢ÅÁ¾µ¡¢ÌÂ¿®¤Ê¤É¤ÎÃø½ñÂ¿¿ô¤ÎÀ¾ÍÎËâ½ÑÇîÊª´Û¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿Â¿ºÌ¤ÊÌÂ¿®¤ä¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½