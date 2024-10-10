経験豊富なボートの船長が、ネス湖の“怪物ネッシー”が存在する証拠を見つけたと主張している。ショーン・スロギー氏はスコットランドにあるこのスポットをクルージング中、ソナーで謎の物体を捉えたという。 【写真】「国際ネッシー探検隊」総隊長としてネス湖を探索する石原慎太郎氏（1973年） スロギー氏は、今回の発見に「見たことがない形」と語った。 ソナ&#1254