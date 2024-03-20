宴席の座敷でしなだれる女性に密着し、ニヤけた表情を見せる高齢の男性。何ともいかがわしい写真だが、この男性は西東京市議会議員なのだ。【写真】坐骨神経痛はどこいった？コンパニオン女性を膝に乗せ…ハラスメント市議の“お座敷現場”「小峰和美氏ですね。'06年に初当選後5期連続で市議を務めていますが、これといった実績はありません。写真の行為は公人としてどうかと思いますが、市民は驚かないでしょう。彼には前科があ