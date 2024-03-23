思わず「なんだ、これは!?」と見入ってしまう、蛸壺を模した陶製の容器。兵庫県神戸市で駅弁の製造販売を営む株式会社淡路屋（1903年創業）が、人気商品「ひっぱりだこ飯」と自衛隊のコラボ商品として開発した「自衛隊版ひっぱりだこ飯」（税込1,480円）で、3月14日に発売して以来、注文が殺到しているという。【写真】「冗談半分で迷彩柄をつくってみたのですが…」こんなXの投稿が、予想もしないコラボのきっかけにたこ飯と自衛