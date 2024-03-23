メルセデス・ベンツの看板＝東京都中央区【ベルリン共同】ドイツ自動車大手メルセデス・ベンツグループはハンドルのソフトウエアに不具合があるとして、約52万9千台の右ハンドル車のリコールをドイツの規制当局に届け出た。DPA通信が22日報じた。DPAによると、右ハンドル車は左側通行の日本や英国などの市場向けに生産されている。対象は2017〜24年に製造されたベンツのAクラスとBクラス、CLAクラスなど。ごくまれにハンドル