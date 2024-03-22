男性が日常的に着用している腕時計はどの価格帯が多いのでしょうか。株式会社アンダーグルーヴ（東京都新宿区）が運営する『ブランド買取FIRSTCLASS-ファーストクラス-』が実施した「腕時計の所有又は着用状況」に関する調査によると、「5万円〜10万円」が最多となりました。また、機会があれば購入したい高級時計は「ROLEX」がダントツの1位となったそうです。【写真】機会があれば購入したい高級時計1位は調査は全国の18歳以上の