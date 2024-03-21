モスバーガー」は、3月27日（水）から、国産牛100％使用のパティを使った“新とびきり”シリーズを、全国の店舗で発売する。【写真】ボリューム満点！期間限定の「新とびきりベーコン＆チーズ 〜北海道チーズ〜」■期間限定メニューも用意今回登場する“新とびきり”シリーズは、国産牛肉を100％使用した、日本の良さを存分に楽しめる高付加価値バーガー。メニューは、定番の「新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜」と、5