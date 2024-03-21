既婚者の男性にわざわざ手作り弁当を渡してくる女子もいるようです。奥さんがいるというのに「一体どういうつもりなの？」とモヤモヤしますよね。単なるお節介なのか、はたまた略奪しようとしているのか、やはり放ってはおけません。今回はそんな、旦那に手作り弁当を渡す同僚女子を妻が撃退したという話をご紹介します。夫の健康管理は妻の役目「毎日夫にお弁当を作っています。でもある日同僚の女性が夫のお弁当を覗き、『野菜だ