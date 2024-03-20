フィリップ・トルシエインタビュー（前編）2002年Ｗ杯で日本代表を決勝トーナメント進出へと導いたフィリップ・トルシエ。現在はベトナム代表の指揮官となり、年明けのアジアカップでは"古巣"の日本を苦しめる戦いを見せた。今回、来日した同氏にアジアカップでの戦いを振り返ってもらいつつ、森保ジャパンの現状について話を聞いた――。年明けのアジアカップについて振り返るトルシエ監督。photo by Fujimaki Goh【日本から奪っ