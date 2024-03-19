パドレス高祐錫は古巣・LG戦でセーブ「緊張とワクワクの両方がありました」昨オフにパドレス入りした高祐錫（コ・ウソク）投手は18日、古巣の韓国プロ野球・LG戦の9回からリリーフ登板。右腕を振った。2ランを浴びたものの、凱旋セーブを挙げた。試合後はスッキリとした表情で振り返った。「元チームメートと対戦して、緊張とワクワクの両方がありました。いいところに決めようとしたら相手がいいスイングをした。そういうことで