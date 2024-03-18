元タレントの木下優樹菜が、3月11日にスレッズを更新。交際中のサッカー選手・三幸秀稔とのラブラブツーショットを投稿したが、ネット上には冷ややかな声が上がっている。【写真】「悔しくないの？」物議を醸した木下優樹菜と彼氏のツーショット2020年7月をもって芸能界を引退し、“一般人”となった木下。しかし、現在もSNSやYouTubeでは元気な姿を見せており、昨年はフジテレビ系のバラエティ番組『全力！脱力タイムズ』『突