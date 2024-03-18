街中でこんな車を見かけたら、次の食事のメニューが決定してしまうかもしれない。赤、黄色、緑、黒の見慣れた色使い。そう、側面に書かれている通り永谷園「お茶づけ海苔」のパッケージ柄のワゴンである。見ているだけでお茶づけを掻き込みたくなってくるこちらは、2024年2月20日、都内在住の会社員・シタデルの工作室（＠duke20041）さんが港区の駐車場で見つけたもの。「カラーリングのインパクトのせいか、それともお茶漬け洗脳