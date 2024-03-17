現在50歳を迎えて美しさを保ち続けている女優の松嶋菜々子。『美ST』3月号のインタビューではその美貌を保つため筋トレに取り組んでいることを明かし、現在はなんと105キロのデッドリフトを行っていることを告白。【写真】「美マッチョになってた？」ジムに通う松嶋菜々子を激写もうすぐ50歳どころか本当に40代？デッドリフトが大きな話題となり、《50歳の女性が100キロ以上のバーベル持ち上げてるってすごい！》《男だけど負