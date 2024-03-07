病院、ホテル、コンビニなどで交代制の勤務をしていたり、育児や介護などで家族のお世話をしていたり、自分ではコントロールできない状況によって体内リズムが乱れ、寝たい時間に寝れなかったり、起床時に体がだるかったり、睡眠にも影響が出ている人も多いと思います。そんな状況下での対策はあるのでしょうか？ 睡眠の専門家として、快眠メソッドをメディア連載や自身の著書で提案している睡眠コンサルタントの友野なおさんに教