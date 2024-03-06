性加害疑惑を報じた『週刊文春』の発行元の文藝春秋らを相手取って松本人志（60）が５億５０００万円の損害賠償を求めた名誉毀損訴訟の１回目の審理が、3月28日に開かれる。「松本の性加害疑惑を巡って、彼に女性を斡旋した、と報じられた『スピードワゴン』の小沢一敬（50）も活動自粛に追い込まれました。文春が書いているように松本ら大御所芸人への″女性の上納″がシステム化されているとしたら、世間から集中砲火を浴びるの