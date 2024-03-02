アメリカでは不法移民による問題が後を絶たないようだが、このほど未来ある若き女性が不法移民の男によって命を奪われてしまった。男はアメリカに不法に入国後、逮捕されたことがあったという。米ニュースメディア『People.com』などが報じた。【この記事の他の写真を見る】米ジョージア州にあるジョージア大学のキャンパス内をジョギングしていたレイケン・ライリーさん（Laken Riley、22）が現地時間2月22日、見知らぬ男に襲われ