たのむから黙ってて！自民党が裏金国会で必死の「二階隠し」「二階さんを出さないと収まりがつかないのでは」岸田文雄首相は差し向かいで食事をする麻生太郎自民党副総裁にこう持ちかけたという。すると、麻生氏は形相を変え、岸田首相を制したのだった。「絶対にダメだ！大変なことになるぞ」自民党の裏金問題をめぐり、開かれることになった衆議院政治倫理審査会。野党は、政治資金収支報告書への不記載があった51人全員の出