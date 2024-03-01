かねてより“内情”が報じられていた、テレビ朝日系で4月期に放送される木村拓哉主演ドラマ情報が解禁された。【写真】まさかの元メジャーリーガー役？ SNSで“投球フォーム”を披露した木村拓哉2月29日のうるう日、X（旧ツイッター）とインスタグラムに開設されたのは「木曜ドラマ『Believe―君にかける橋―』【テレビ朝日公式】」の公式アカウント。短い告知動画に映し出されたのは青空と、どこか“投球フォーム”のような動