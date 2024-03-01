いくつになっても肌はきれいでいたいもの。「美肌を保つには摩擦はNG！」と話すのはESSEフレンズエディターでスキンケアアドバイザーの資格をもつ加治友理さん。加治さんが100円ショップセリア（Seria）で見つけた、肌をいたわる「神アイテム」を紹介します。清潔で摩擦レス、コスパもいい！美肌を保つには「摩擦」をしないことが大切です。しかし、擦らず丁寧に洗顔をしても水気をふき取るときに摩擦が起きては意味がありません