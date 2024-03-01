運動不足を解消するために、スポーツジムに通っている人は多いと思います。スポーツジムは好きなときに気軽に運動できるのがメリットですが、SNS上では「スポーツジムに通った後、水虫になった」「足指の裏がかゆく、ジムで水虫をもらってきた可能性が高い」という内容の声が上がっています。スポーツジムに行くと、水虫になるリスクが高くなるのは本当なのでしょうか。注意点について、あんどう歯科・美容皮フ科（名古屋市昭