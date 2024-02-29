バスケットボール女子日本代表の高田真希（34）が29日にX（旧ツイッター）を更新し、ネット上の“ウワサ”に反応した。この日、ドジャース・大谷翔平投手がインスタグラムで結婚を発表。お相手については「日本人女性」とし、大きな注目を集めた。一部でバスケ関係者という情報が拡散されたが、高田は「大谷選手の結婚相手が日本人女性となっていますが…一応言っときます…私じゃないですよ…」とジョーク交じりに否定した