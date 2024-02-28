河野太郎デジタル相が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。国税庁確定申告公式サイトに”ツッコミ”を入れた。河野氏は「国税庁、さすがにこれは…」と苦言を記述。確定申告書を作成する公式サイトの「申告される方の生年月日」というコーナーの、「生年」の欄をクリックしプルダンして出てくる選択肢が「1890年」から始まっていることが分かる画面を添付した。この投稿に対し「国税庁、四世代前まで遡って徴税しますよという