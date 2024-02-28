北欧のノルウェーで、ロシアからとみられる電波妨害が増加しています。西側諸国がウクライナに供与したミサイルなどによる被害を防ぐ狙いがあるとみられます。【映像】電波妨害が増加しているノルウェー・フィンマルク現地メディアによりますと、ノルウェーの通信当局は、北部フィンマルク上空で1月1日〜2月22日まで毎日GPSへの妨害電波を確認したということです。GPSへの妨害は、ロシアウクライナへの軍事侵攻以降増え続け