６月２日地方選挙を控えているメキシコ中西部で、与野党市長予備候補２人が相次いで銃で撃たれて死亡した。２７日（現地時間）、エルウニベルサルとレフォルマなど地元紙によると、前日午後４〜５時ごろ、ミチョアカン州マラバティオ市で政権党の国民再生運動（ＭＯＲＥＮＡ）所属のマラバティオ市長予備候補のミゲル・アンヘル・ザヴァラ・レイエス氏が不審者の銃撃を受けて死亡した。警察によると、現職の医師だった彼は車で移動