大相撲宮城野部屋の師匠代行を同じ伊勢ケ浜一門で大島部屋付きの玉垣親方（元小結智乃花、59）が務める見通しとなった。複数のメディアが2024年2月26日に報じた。宮城野部屋に所属していた元幕内北青鵬（22）の暴力問題を受け、師匠の宮城野親方（元横綱白鵬、38）が日本相撲協会から懲戒処分を受け監督責任を問われていた。宮城野親方は23日に行われた日本相撲協会の臨時理事会で2階級降格などの懲戒処分を受け、後輩力士に暴力を