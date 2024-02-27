ラーメン店でハラル対応のラーメンを味わう日本在住のムスリムの人たち＝2023年11月、大阪市（ハラルナビ提供）イスラム教徒（ムスリム）向けに飲食店情報をインターネット配信する企業「ハラルナビ」（東京）の調査で、ムスリムの9割近くが日本で食べたい料理に「ラーメン」を挙げた。「すし」「すき焼き」の人気も高く、戒律が許せば、幅広く日本食を試したいムスリムの強い意欲が示された。イスラム教の戒律で許されるハラ