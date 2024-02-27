2017年、神奈川県の東名高速で、石橋和歩被告（32）の車が萩山友香さん（当時39）運転のワゴン車の前に繰り返し割り込み、友香さんと夫の嘉久さん（同45）を死亡させ、娘2人にけがを負わせた事件。2月26日に行われた二度目の控訴審で、東京高裁は被告側の控訴を退け懲役18年を言い渡した。判決を聞いた石橋被告は退廷時、裁判官に向かって「俺が出るまで待っておけよ」と言い放ったという。【画像】亡くなった萩山嘉久さん（当時