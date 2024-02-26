『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した丸の内OLレイナ丸の内OLレイナが2月26日（月）発売『週刊プレイボーイ11号』のグラビアに登場。そこにいたのは配信者でも経営者でもなく"ひとりの女"。産後3ヵ月の人妻の昼顔。彼女はなぜこんなにも美しいのか。【写真】丸の内OLレイナのグラビア＊＊＊■田舎者から年商億超え!?――週刊誌初登場の「丸の内OLレイナ」さん。名前からツッコミどころ満載ですが、何者ですか？レイナ今