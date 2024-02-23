アニメやゲームなどの作品を原作とした“2.5次元”の舞台などで活躍する、俳優の星元裕月さん（26）。去年9月、性同一性障害（GID/MTF）であることを公表しました。どんな思いで公表に至ったのか、今感じていることとはー。星元さんにお話を伺いました。星元さんが公表した性同一性障害（GID:Gender Identity Disorder）は、生まれた時の体の性別と本人が自認する性別が異なる人のうち、医学的基準を満たした場合につけられる診断