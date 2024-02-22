小芝風花は将軍・家治の妻・倫子役を演じている（『大奥』公式サイトより）週刊女性PRIME

フジ大奥が低迷で「小芝風花のムダ遣い」の声、歴代名作に比べ見劣りか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジテレビ系ドラマ「大奥」の視聴率低迷について週刊女性PRIMEが伝えた
  • 小芝風花のムダ遣い」との声もあり、薄味な印象だと映像プロデューサー
  • 筆者も、歴代の名作に比べて見劣りするとして、振り切った展開を期待した
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