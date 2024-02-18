北朝鮮から中国に派遣された労働者約２０００人が賃金未払いに抗議するために行った工場占拠デモ中に管理職代表を暴行し死亡させたと日本メディアが報道した。読売新聞は１７日、北朝鮮消息筋の話として先月１１日に中国吉林省延辺朝鮮族自治州の衣類製造・水産物加工工場で長期にわたり賃金未払いだった労働者２０００人が工場を占拠し、北朝鮮から派遣された管理職代表と監視要員を人質に取り賃金を支払うまでストに入ったと伝え