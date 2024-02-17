「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の人気作品『呪術廻戦』。昨年12月にアニメ2期「渋谷事変」編の放送が終わり、早くも続編を求めるファンが続出するほど人気を集めています。そこで今回はアニメ『呪術廻戦』のなかで、特に「後味が悪かった場面」に注目しましょう。【写真】「京都は今でも陰陽師がいてはるさかい」…呪詛みたいな貼り紙に震えるツイ民そもそも『呪術廻戦』は人の負の感情によって生まれる呪霊を駆除する呪術