東京・豊洲に誕生した大型商業施設「豊洲 千客万来」が話題だ。豊洲市場の場外エリアという立地を生かした新鮮な魚介類の料理をはじめ、土産物を扱う店が多数入居する。2024年2月1日の開業直後から散見されるのが、食事メニューの一部が高額で、外国人観光客向けの「観光地料金」ではないかといった論調の報道だ。飛び交う「インバウン丼」という論調の報道「千客万来」開業以降、テレビでは、レストランでマグロやウニといった魚