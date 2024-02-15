2年ぶり復活の最上級SUV ホンダ「新型CR-V」が世界初公開へくるまのニュース

2年ぶり復活の最上級SUV ホンダ「新型CR-V」が世界初公開へ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ホンダが28日から開催される「SMART ENERGY WEEK【春】」の出展概要を発表
  • ブースでは、新型燃料電池自動車の量産モデル世界初公開する
  • ミディアムサイズSUV「ZR-V」より上級の、新たなフラッグシップSUVとなる
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