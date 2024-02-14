¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆó³¬¸µ´´»öÄ¹¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡¢Æó³¬»á¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤¬3Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½3500Ëü±ß¤Î¡Ö½ñÀÒÂå¡×¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤ò´Þ¤á¹ØÆþ¤·¤¿½ñÀÒ¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆó³¬½ÓÇî¸µ´´»öÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æó³¬»á¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¡Ö¿·À¯·Ð¸¦µæ²ñ¡×¤¬¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤òÄûÀµ¤·¤¿ºÝ¤Ë2020Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½3500Ëü±ß¤Î¡Ö½ñÀÒÂå¡×¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡Ö½ñÀÒÂå¡×¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æó³¬»á¤Î