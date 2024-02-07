オーストラリア東部に生息し、小さめながらも世界で2番目に強力な毒を有すると言われる「イースタンブラウンスネーク」。そんなヘビに猫が首を絞められているのを目の当たりにした飼い主の女性は、自ら猛毒のヘビを撃退した。女性は当時、アドレナリンが放出されていたという。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】豪北東部クイーンズランド州ブリスベンに住むレベッカ・デインズさん（Reb