オーストラリア 東部に生息し、小さめながらも世界で2番目に強力な毒を有すると言われる「イースタンブラウンスネーク」。そんなヘビに猫が首を絞められているのを目の当たりにした飼い主の女性は、自ら猛毒のヘビを撃退した。女性は当時、アドレナリンが放出されていたという。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えた。豪北東部クイーンズランド州ブリスベンに住むレベッカ・デインズさん(Rebecca Daynes)は先月31日、同国のヘビの識別サービスを行うFacebookグループ「Snake Identification Australia」に、ヘビに襲われた飼い猫の写真を投稿した。

襲ったのは強力な神経毒を持つことで知られる「イースタンブラウンスネーク」で、猫の首に二重に巻きついていた。写真の猫は背中を丸めて下を向き、首をきつく絞められて苦しそうにしており、レベッカさんはこの投稿に「非常に恐ろしい経験だった」と言葉を添えた。そして「幸いなことに、猫もヘビもこの闘いを生き抜いた」と明かし、こう述べた。「この件が起きてから24時間ほどしか経過していない。でも私たちの猫には異常が見られず、苦しんでいる様子もない。油断はできないけれど、希望を持っているわ。」レベッカさんによると、飼い猫は老齢で衰弱しており、脳腫瘍のために動きが鈍く、家の外に出ることはあまりないという。それでも一度外に出ると太陽の下にまったりと寝そべり、誰かがドアを開けてくれるのをジッと待っているそうだ。そのためレベッカさんは、「ヘビが猫のそばを這っていったのだろう」と推測。Facebookの投稿には、「ヘビが猫の首に巻きついたのは自分を守るため。きっと猫が先に攻撃したに違いない」というコメントが寄せられた。恐ろしいことに、猫の首に巻きつく" 毒ヘビ "を引き離したのはレベッカさん本人だったそうで、キッチントングを使ったという。レベッカさんは当時のことをこのように振り返った。「実はあの時、私はアドレナリンが大量に放出されていたの。でも今思えば、これまでの人生の中で最も愚かなことをしたと思っているわ。」「私も猫も、ヘビに噛まれなくて本当に良かった。」豪自然保護区「Billabong Sanctuary」のホームページによると、イースタンブラウンスネークは平均体長1.5メートルと小さいものの、同じく オーストラリア に生息するインランドタイパンに次ぐ、世界で2番目に強力な毒を持つという。またヘビの研究で知られるブライアン・フライ博士(Dr. Bryan Fry)は、「イースタンブラウンスネークは人間を世界最速で死に至らしめる毒を持っている」と指摘。レベッカさんが無事だったことを「奇跡としか言いようがない」と述べていた。一方のヘビはというと、怪我をしたものの生きていたそうで、レベッカさんは「ヘビは庭に逃げ込んでしまって、見つけることができなかったの。私たちの敷地は低木林地に隣接しているから、きっとどこか遠くへ行ってしまったのでしょうね…。うちの猫同様、無事でいてくれることを祈っているわ」と語った。ちなみにこの一件があった翌朝のこと、飼い猫は再び家の外に行こうとしたそうで、レベッカさんは「全く何も学んでないのよ」と苦笑した。そしてこのニュースには、次のようなコメントが寄せられた。「猫が首を絞められているのに写真撮影? 嘘だろう。」「カメラを置いて、猫を先に助けなきゃ。」「私だったら老齢で衰弱した猫を外に出さないね。ヘビがいるような環境だったらなおさらだよ。」「こんな光景を見たら、私は失神しちゃう。よくやったよ。」「アドレナリンは最強の武器だね。」「あれが私の猫だったら、ヘビを生きて逃がすことはなかったね。」「かわいそうな猫。」「猫が無事で何よりだったよ。」なお2022にはインドで、川に釣りにやって来た男性が大蛇に首を絞められる事故が発生した。酔っていた男性は10代の子供たちに助けられ、救出の様子を捉えた動画がSNSに投稿されて注目された。