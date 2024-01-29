大怪我からの復帰を目指すブラジル人スターの体型に異変大怪我からの復帰を目指すブラジル代表FWネイマールの“激太り体型”を捉えた姿が海外で大きな反響を呼んでいる。その容姿の変貌ぶりに各国メディアが続々と反応。フランスメディアは「顔も含めてかなり太ったようだ」と驚きの声を上げて伝えている。ネイマールは昨年10月18日に行われたワールドカップ南米予選ウルグアイ戦（0-2）で左膝前十字靭帯と半月板を負傷。手術