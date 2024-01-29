全米野球記者協会の夕食会に出席…注目集めたのは英語だけではない米大リーグ・ドジャース大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に出席した。約2分間、英語だけでスピーチを披露。バッチリ決めた黒のタキシード姿も注目を集めたが、記念写真では大谷の隣だけが“空席”となっており、ここに立候補する声が米国の女性ファンからも寄せられている。夕食会はエンゼ