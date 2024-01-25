韓国・ソウルで25日夕方、国会議員が暴漢に襲われ、病院に搬送されました。襲撃犯は現行犯逮捕され、自ら15歳だと話しているということです。韓国の聯合ニュースなどによりますと、与党「国民の力」に所属する蠔賢鎮議員が、25日午後5時頃、ソウル市内の繁華街で突然、後頭部を殴られ、病院に搬送されたということです。こぶしほどの大きさの石で殴られ、出血はあったものの、命に別条はないということです。襲撃犯は「国会