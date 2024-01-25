タレントの小島よしおが２４日、ＳＮＳを更新。小中学生の前で講演を行った際の爆笑のスタイルを披露した。「元気一杯みささっこピーヤ三朝小学校三朝中学校のみんなの前でライブ＆トークショー質問もいっぱい手を挙げてくれて嬉しかったです」とつづり、島根県の三朝小、中学校の生徒を前に、ステージでネタを披露したり、トークをしたりという様子を紹介した。中でも笑えたのが講演中の衣装。「海パンだと集中力が