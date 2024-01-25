「伝説の赤パンツ事件」当時の心境も…東方神起・ユンホが語った“濃密すぎる”20周年の軌跡スポーツソウル日本版

「伝説の赤パンツ事件」当時を振り返った東方神起・ユンホ、率直すぎる感想

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東方神起・ユンホがYouTubeで、2017年開催の「SM TOWN」を振り返った
  • パフォーマンス中に衣装が破れ、赤いパンツが露出してしまった件に言及
  • 「スースーする。だけどここで止まったら終わりだ」と当時の心境を明かした
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