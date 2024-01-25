暗転した舞台の中央にギターを携えた中島みゆき（71才）が颯爽と現れると、会場に駆けつけたファンから大きな拍手が鳴り響いた。1月19日に東京国際フォーラムで中島のコンサート「歌会VOL.1」が幕を上げた。彼女がファンの前で歌声を披露するのは実に4年ぶりだ。【写真】横断歩道を渡る中島みゆき（全身）。他、花柄のキャリーバッグを引く姿や、買い物袋を持つ姿も新型コロナウイルスの蔓延により、政府から大規模イベントの