仕事相手に良い印象を持ってもらうにはどうすればいいか。コミュニケーションコンサルタントの吉原珠央さんは「自分が話したいことを一方的に話し続ける人は悪い印象を与える。相手に合わせて話題を選び、話す長さを考慮するよう心掛けてほしい」という――。※本稿は、吉原珠央『シンプルだからうまくいく会話のデザイン』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Farknot_Architect※写真はイメージです
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