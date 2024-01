2024年2月2日、Apple初となるARゴーグル「Apple Vision Pro」がアメリカで発売されます。Apple関連のリーク情報でおなじみの著名アナリストであるミンチー・クオ氏によると、AppleはVision Proの予約開始から既に16万〜18万台を販売しているようです。Vision Pro首週末預購檢視:符合預期但隱憂浮現 / Vision Pro’s first-weekend pre-order review: expectations in line, but concerns raised | by 郭明錤 (Ming-Chi Kuo)