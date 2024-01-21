岡田監督率いる阪神が新シーズンも主役の一角を務めるのは間違いない。阿部新監督の巨人はどう立て直してくるのか見ものだ(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext1月も半ばを過ぎ、プロ野球も新シーズンが近づいてきている。今オフも各球団とも、戦力補強に乗り出しており、徐々に2024年を戦うチームの骨格が出来上がりつつある。【動画】打撃でもセンスを発揮！ 大竹耕太郎が華麗に決めたバスターシーンをチェック間もなく春季キャンプ