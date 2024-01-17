アメリカの空港で今月1日、ある男性が飛行機のジェットエンジンに入り込んで死亡するというショッキングな事故が起きた。男性は飛行機に乗り遅れたことで非常口ドアを突破し、滑走路に飛び出た。米ニュースメディア『New York Post』が伝えている。【この記事の動画を見る】米ユタ州にあるソルトレイクシティ国際空港で現地時間1日の夜、同州パークシティに住むカイラー・エフィンガーさん（Kyler Efinger、30）が離陸前の飛行機の