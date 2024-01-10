ゴールデン・グローブ賞授賞式に出席米大リーグ・ドジャースの主砲フレディ・フリーマン内野手が7日（日本時間8日）、妻・チェルシーさんとともに米ロサンゼルスで行われた第81回ゴールデン・グローブ賞授賞式に出席した。チェルシーさんは、同席した超大物女性歌手に「恥ずかしくて写真を頼めなかった」と告白。さらに大物の後ろに映り込んだフリーマンの画像をMLBが公開すると「カッコいいぞ」話題となっている。大物が豪華