元日に発生した地震により、今一度身の回りの防災グッズを見直そうと思う人も少なくないはず。SNSでは「アイリスオーヤマの防災リュックセット」が話題になっています。マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します。 防災リュックセット/公式サイトより引用○それぞれの暮らしに合った豊富なラインナップを展開同社が展開する「防災リュックセット」は、災害時に本当に必要なもの