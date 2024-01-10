元燕・中山翔太は、今季からNPB2軍に参入する「オイシックス新潟」でプレー元ヤクルトの中山翔太外野手は今年から、NPB2軍に参入する「オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ」でプレーする。戦力外通告を受けた後に結婚し、昨年は“コーチ”も務めてくれた最愛の妻と共に新潟へ移住。豪快なアーチを描く長打力を武器にNPB復帰を目指す。昨年末に放送された人気番組「プロ野球戦力外通告」で、ひときわ注目を